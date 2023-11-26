Немецкая армия из-за масштабных поставок оружия Киеву и оскудения собственных складов сможет продержаться в бою не более двух дней.

Такое мнение высказал специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в интервью информационному агентству DPA.



"Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня. И это в целом катастрофический результат", - сказал он.

По словам политика, "разумная" передача боеприпасов Украине "переросла в тяжелый дефицит у бундесвера". Он также отметил, что заявленное превращение немецкой армии в боеспособную силу продвигается крайне медленно.



"Все застопорилось на ранних стадиях, и за эту заминку несет ответственность, конечно, министр обороны Борис Писториус", - сказал Вадефуль.

Он добавил, что видит громкие заявления, но мало реальных действий для повышения боеспособности бундесвера. По его словам, поворотный момент для армии так пока и не наступил.



Кроме того, Вадефуль назвал недопустимой ситуацию, при которой бундесвер не способен компенсировать переданную Украине технику и боеприпасы.

"Нам нужно во много раз больше, чем было", - подытожил политик.

Напомним, в октябре сообщалось, что Министерство финансов Германии заложило слишком мало денег для обороны Украины в следующем бюджете. Минобороны ФРГ заявляет, что ему не хватает более пяти миллиардов евро для поддержки Киева. Также в бюджет не были включены 525 миллионов евро на замену для армии ФРГ переданной Украине техники.

А летом мы писали, что у Германии из-за общей нехватки и текущих поставок в Украину осталось всего около 20 тысяч артиллерийских снарядов натовского образца калибра 155 миллиметров, хотя по требованиям в запасах бундесвера до 2031 года должно быть накоплено 230 тысяч единиц.