Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО станут "красной линией", заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

По его мнению, это приведет к открытому столкновению с Россией и третьей мировой.

Ранее глава делегации РФ в Вене по вопросам безопасности Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в войне в Украине и "вынудит на ответные меры".

Ранее в Воздушных силах рассказали, сколько западных истребителей нужно Украине для замены советской техники.

"В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов западного типа. Речь идет о 150 самолетах плюс учебные - это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Залужный также заявил, что самолеты F-16 к моменту получения Украиной уже не будут так эффективны, как раньше.

Залужный объяснил свое мнение тем, что Россия модернизировала систему ПВО С-400, и теперь ее ракеты способны долетать за пределы Днепра.

Главком сказал об этом в контексте общего разочарования Украины из-за промедления поставок новых видов техники: танков, дальнобойных ракет и авиации.