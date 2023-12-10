Украина хотела бы получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены техники советского производства в ВСУ.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



"В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов западного типа. Речь идет о 150 самолетах плюс учебные - это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники", - сказал он в ответ на вопрос о том, сколько самолетов Киев может потенциально получить от западных партнеров.

Спикер ВС ВСУ утверждает, что основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский истребитель F-16. По его словам, Киев также ведет консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Ранее Игнат говорил, что американские истребители F-16 смогут решить целый ряд военных задач и существенно повлиять на ход войны.

В то же время главком ВСУ Валерий Залужный считает, что самолеты F-16 к моменту получения Украиной уже не будут так эффективны, как раньше.

Также мы писали, что недавно представители Министерства обороны Украины попросили США поставить для ВСУ истребители F-18 Super Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk, системы противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы и другие вооружения.