В Румынии сегодня ночью во время атаки дронов по территории Украины упал очередной российский БПЛА. В НАТО заявили, что не считают это нападением на Альянс.

Во время атаки России на Украину система радиолокационного наблюдения румынской армии зафиксировала нарушение воздушного пространства. Сигнал был обнаружен на малой высоте на маршруте в направлении района села Гринду Тульчинского уезда.

В воздух был поднят истребитель F-17 и принадлежащий Германии самолет Eurfighter.

Утром в безлюдной местности примерно в 4 км выше по течению от Гринда был обнаружен кратер глубиной 1,5 метра в результате падения российского "Шахеда".

"Приняты меры по обеспечению безопасности района и сообщены соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами", - отметили в румынском минобороны.

Инцидент прокомментировал в соцсети Х официальный представитель НАТО Дилайн Уайт.

"НАТО не располагает информацией, указывающей на какие-либо намеренные атаки России против союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с румынскими властями", - добавил Уайт.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали летевшими вдоль границы с Румынией беспилотниками припортовую инфраструктуру в Подунавье.

В октябре сообщалось, что в Румынии запустили систему борьбы с беспилотниками у границы с Украиной. По словам президента Румынии, систему продолжают совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков дронов, которые Россия регулярно запускает по Украине.

"Система противодействия беспилотникам на месте, как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками", - рассказал тогда глава соседнего государства.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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