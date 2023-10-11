Минобороны Румынии заявило, что российские беспилотники попали на их территорию, потому что их сбила украинская ПВО.

Об этом пишет румынская газета Digi24.

По словам министра Анджела Тылвара, полученная информация даёт основания заключить, что беспилотники были поражены противовоздушной обороной Украины во время российской атаки на порт Измаил и вошли в неконтролируемое падение вблизи цели, что повлекло за собой их случайное попадание на территорию Румынии.

"Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили намерений, территория Румынии не была целью, удар был случайным", — добавил он.

Ранее в Румынии заявили о готовности сбивать российские беспилотники.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы использовать всю военную мощь для защиты румынской территории", — заявил заместитель начальника штаба обороны генерал Георге Влад.

Мы также сообщали, что в Румынии заявили, что РФ глушит GPS-связь в её территориальных водах, что создает угрозу для кораблей.

"Война РФ в Украине фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран, что имело последствия для обстановки безопасности", — заявил начальник штаба румынской армии генерал Даниэль Петреску.