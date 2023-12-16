Армия РФ в ночь на 16 декабря запустили по Украине 31 БпЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов", - говорится в сообщении.

Воздушные силы, было сбито в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Минувшей ночью силы ПВО сбили все 14 "Шахедов", атаковавших Украину. Отмечается, что мобильные огневые группы сбивали "Шахеды" в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях. Дроны запускались из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

Напомним, 14 декабря, россияне атаковали летевшими вдоль границы с Румынией беспилотниками припортовую инфраструктуру в Подунавье. От падения обломков были повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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