Ночью силы ПВО сбили все 14 "Шахедов", атаковавших Украину
Ночью 15 декабря Украина сбила все 14 беспилотников "Шахед", запущенных РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что мобильные огневые группы сбивали "Шахеды" в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях. Дроны запускались из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.
Напомним, накануне ночью, 14 декабря, россияне атаковали летевшими вдоль границы с Румынией беспилотниками припортовую инфраструктуру в Подунавье. От падения обломков были повреждены складские помещения двух зернохранилищ.
Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре
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