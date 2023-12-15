Ночью 15 декабря Украина сбила все 14 беспилотников "Шахед", запущенных РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что мобильные огневые группы сбивали "Шахеды" в Херсонской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях. Дроны запускались из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ.

Напомним, накануне ночью, 14 декабря, россияне атаковали летевшими вдоль границы с Румынией беспилотниками припортовую инфраструктуру в Подунавье. От падения обломков были повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

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