Главное управление разведки Минобороны Украины озвучило свою оценку численности российских военных в Украине.

Об этом сообщил представитель разведки Андрей Черняк.

По данным ГУР, на данный момент в Украине воюют 473 тысяч российских военных.

Из них 443 тысяч - в составе армии РФ и 30 тысяч - Росгвардии.

Напомним, что накануне Владимир Путин заявил, что против Украины воюет 617 тысяч российских военных.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.