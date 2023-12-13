Политический координатор Великобритании Фергус Экерсли заявил, что Россия планирует мобилизовать еще 170 тысяч россиян.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН по Украине.

По его данным, с начала вторжения были убиты и ранены более 300 тысяч российских солдат.

Отметим, что власти РФ отрицают планы проводить мобилизацию. Они утверждают, что им хватает контрактников, которыми ежемесячно удается пополнять армию РФ более чем на 40 тысяч человек. По данным украинской разведки, эта цифра - около 20 тысяч.

Недавно источник CNN сообщал, что Россия потеряла 87% от общего количества сухопутных войск и две трети танков, которые она имела до начала вторжения. По оценкам источников, из 360 000 военнослужащих, вошедших в Украину, включая контрактников и призывников, Россия потеряла на поле боя 315 000 человек.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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