Сегодня ночью в Херсонской области в результате падения обломков "Шахедов" были повреждены дом, офисное здание и СТО. Силами ПВО сбито 7 беспилотников, которые были покрашены в черный цвет.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"На Херсонщине в результате падения обломков сбитых дронов типа "Shahed-131/136" повреждены дом, офисное здание и СТО. Информация о пострадавших не поступала" - сообщают Силы обороны юга.

Напомним, в ночь на 17 декабря российские военные запустили по Украине 20 "Шахедов" и одну управляемую ракету Х-59. Силы ПВО сбили все цели. Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

В Одесской области в результате падения обломков погиб мужчина. Обломки упали на частный жилой дом в Одесском районе. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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