В Одессе умер 42-летний мужчина, раненый во время вчерашнего налёта "Шахедов".

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"У пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения скончался в больнице", - сообщил глава Одесской ОВА.

Ранее появились подробности ночного удара "Шахедов" по Одессе. Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, где находился погибший одессит.

Война в Украине идёт уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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