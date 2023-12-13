В Одессе задержали преступную группировку, подозреваемую в поджогах квартир.

Об этом сообщила Национальная полиция, передаёт "Суспильне".

Организатором банды поджигателей правоохранители считают жителя Киевской области по прозвищу "Путин".

Следствием установлено, что злоумышленники действовали адресно "по заказу". Их задержали в съёмной квартире во время совершения второго поджога. Всем участникам группировки грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области был задержан бывший пожарный из Днепра, который на заказ поджигал элитные автомобили. Прокурором в суде было доказано, что сотрудник одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области с целью наживы создал и возглавил организованную группу. Мужчины зарабатывали, получая заказы на поджоги чужого имущества, в том числе транспортных средств. Дельцы тщательно готовились и планировали каждое из своих преступлений.

Мы также сообщали, что в Киеве поймали серийного поджигателя машин военнослужащих.