В Киеве задержали серийного поджигателя автомобилей военных. Он успел сжечь 12 машин в Деснянском районе столицы в конце прошлого года.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина собирал самодельные зажигательные устройства, которые срабатывали по таймеру, и крепил их на автомобили военных.

Для раскрытия преступлений привлекалось много сил полиции, лучшие оперативники и следователи, были допрошены более тысячи человек, отсмотрены сотни гигабайт видео.

Усложнялось дело тем, что в то время были регулярные перебои с электроснабжением.

В итоге силовики вышли на 35-летнего местного жителя, который переехал в Киев из другого региона в 2014 году, и задержали его во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль.

Свои действия задержанный объяснил отрицательным отношением к военным, заявляет полиция.

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