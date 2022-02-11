Вчера, 10 февраля, в центре Киева загорелся автомобиль бывшего народного депутата Украины Олега Ищенко. В результате пожара никто не пострадал, но было повреждено несколько машин.

Об этом сообщает Vesti.ua со ссылкой на источники в Нацполиции.

Инцидент произошел утром в четверг на улице Большая Васильковская. Загорелся автомобиль Lexus экс-нардепа Олега Ищенко. Пожар потушили через двадцать минут, в результате никто не пострадал.

Однако огонь повредил авто экс-нардеп и стоящую рядом машину местного жителя Игоря Янсонса, который с прошлого года находится в Лондоне. В ходе осмотра на автомобиле Lexus LX 470 на капоте между лобовым стеклом обнаружены остатки пластиковой бутылки. Возбуждено уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Олег Ищенко был народным депутатом Верховной Рады II-III созывов (1995-2002 годы), ему шестьдесят пять лет.

Напомним, осенью прошлого года в Харькове подожгли Lexus сотрудника Офиса генпрокурора, который раньше работал в СБУ.

Также сообщалось, что источники "Страны" рассказали о поджоге авто нардепа от "слуги народа" Юлии Диденко. Однако сама народня избранница отрицает поджог.