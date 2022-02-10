Народному депутату от партии "Слуга народа" Юлии Диденко сожгли машину.

Об этом сообщили источники "Страны" в полиции.

Подробности происшествия правоохранители не раскрыли.

В то же время сама Юлия Диденко в комментарии "Стране" опровергла информацию о поджоге автомобиля.

"Нет, это неправда. Первый раз слышу", - сказала Диденко "Стране".

Юлия Диденко - жена главы Одесского облсовета (также от партии "Слуга народа") Григория Диденко.

Не так давно ходили слухи о назначении его губернатором Одесской области.

Накануне выборов в парламент в 2019 году "Страна" публиковала короткое досье на Диденко и других людей из проходной части списка пропрезидентской партии.

Также мы писали о любви Диденко к элитным и баснословно дорогим аксессуарам. Так, у нее, а также у нардепа Оксаны Дмитриевой (тоже из "Слуги народа") имеется сумка модели LouLou от французского модного дома Yves Saint Laurent, которая стоит от 35 000 до 70 000 гривен.

Летом 2020 года "Страна" сообщала, что народному депутату Гео Леросу подожгли автомобиль. Тогда он написал об этом пост в Фейсбуке и вывесил видео сожженного транспортного средства.