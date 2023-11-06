В Украине началась очередная серия нападений на имущество сотрудников прокуратуры.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"4 ноября зафиксировано два нападения на имущество сотрудников прокуратуры. Первый случай произошел в Черкасской области, где около 23:00 подожгли недостроенный дом начальницы отдела организационного и правового обеспечения Черкасской областной прокуратуры Анны Володиной. По предварительным данным, ущерб составляет 500 тысяч гривен.

Второй случай произошел в Черниговской области. Там неизвестные разбили окна в автомобиле прокурора Черниговской областной прокуратуры Евгения Лазаренко", - рассказал источник.

Он также добавил, что на данный момент личности злоумышленников устанавливаются следствием.

Правонарушителям грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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