В 125-й бригаде теробороны сообщили, что комбат поджег автомобиль военных за то, что они не выполнили его распоряжение.

Об этом сообщил военный из 215-го батальона 125-й бригады ТрО Львова Виталий Карвацкий в Twitter.

"Пока вы там всей страной сбрасываетесь на тачки для армии, мой @бан@тый поплавленный комбат их подрывает гранатами, потому что на@уй ездить ребятам", - подписал он свой пост.

Военные на видео комментируют происходящее так:

"Смотри, как машина горит. За то, что поехали в Лиман за бензином. За то, что пацаны поехали просто купить бензин к генератору за свой счет. 215-й батальон 125-й бригады. Комбат - Селехман Андрей Евгеньевич. Волонтеры собирали деньги, старались люди, а оно подожгло", - говорят бойцы за кадром.

По данным "Громадського", а также бойцов, по этому поводу началось расследование. В бригаду приехали представители СБУ, управления бригады, представители Сил ТрО. По словам Виталия Карвацкого, они обнаружили доказательства, что автомобиль действительно подорвали гранатой.

Ранее мы писали, что комбат 46 бригады с позывным "Купол" рассказал, что в его батальон поступают неподготовленные бойцы, которые "боятся звука выстрела", "бросают все и бегут".

После этих заявлений в ВСУ начали проверку заявлений военного об отправке неподготовленных новобранцев под Бахмут.