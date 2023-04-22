В Кривом Роге прошел митинг родственников бойцов из 129-й криворожской бригады Теробороны. Они требовали встречи с местными властями и командованием.

Об этом сообщают местные паблики и "Суспильне".

Митингующие говорили, что раненых бойцов не вывозят с позиций, о плохих условиях службы и плохом отношении командования к военнослужащим. Люди требовали лечения раненых бойцов и возвращения тел погибших.

По словам жен и матерей, бойцов отправили на передовую на собственном транспорте, а не на бронированных машинах, из оружия у них только автоматы, еду и воду не подвозят.

Участники акции перекрыли проезжую часть.

Представительница Совета обороны города Виктория Третяк предложила митингующим обратиться в военную прокуратуру с коллективным заявлением о том, что переданное от Совета обороны имущество не дошло до военнослужащих.

Участники акции решили подготовить список вопросов, чтобы командование бригады и Совет обороны города ответили на них в режиме онлайн.

129-я бригада воевала в последнее время в некоторых горячих точках фронта.

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