Бывший пожарный организовал преступную группу. Фото: od.gp.gov.ua

В Одесской области приговорили бывшего сотрудника ГСЧС к семи годам тюремного заключения за заказные поджоги элитных авто.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

"Бывший пожарный-спасатель и два его сообщника осуждены за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Организатору преступления назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, двум соучастникам – 6,5 и 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Прокурором в суде доказано, что сотрудник одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области с целью наживы создал и возглавил организованную группу. Мужчины зарабатывали, получая заказы на поджоги чужого имущества, в том числе транспортных средств. Дельцы тщательно готовились и планировали каждое из своих преступлений.

Так, в период с ноября 2019 по июнь 2020 года гастролеры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в Одессе. В результате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, в результате чего владельцам транспортных средств нанесен ущерб почти на 1,8 млн гривен.

Авто поджигали на заказ

Авто поджигали на заказ

Авто поджигали на заказ

Ранее мы рассказывали, что одессит сжег два трейлера с гуманитарной помощью для переселенцев.

А в Германии пожарный пытался сжечь приют с украинскими беженцами, а потом приехал его тушить.

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