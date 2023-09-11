В Одесской области приговорили бывшего сотрудника ГСЧС к семи годам тюремного заключения за заказные поджоги элитных авто.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

"Бывший пожарный-спасатель и два его сообщника осуждены за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Организатору преступления назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, двум соучастникам – 6,5 и 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Прокурором в суде доказано, что сотрудник одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области с целью наживы создал и возглавил организованную группу. Мужчины зарабатывали, получая заказы на поджоги чужого имущества, в том числе транспортных средств. Дельцы тщательно готовились и планировали каждое из своих преступлений.

Так, в период с ноября 2019 по июнь 2020 года гастролеры из Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в Одессе. В результате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, в результате чего владельцам транспортных средств нанесен ущерб почти на 1,8 млн гривен.

Ранее мы рассказывали, что одессит сжег два трейлера с гуманитарной помощью для переселенцев.

А в Германии пожарный пытался сжечь приют с украинскими беженцами, а потом приехал его тушить.