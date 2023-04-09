Народный депутат Николай Тищенко заявил, что машину его соратника сожгли с помощью дрона.

Об этом Тищенко рассказал в своем видеообращении.

По его данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на машину члена возглавляемой им временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке Госагентства лесных ресурсов.

Фамилии Тищенко не назвал, но речь, судя по всему, идет о секретаре Ужгородского горсовета Арсене Мелкумяне.

"Сегодня ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение на жизнь, вместе с этим сожжен его автомобиль. По одной из версий был применен дрон, и после взрыва полностью сгорел автомобиль, который раньше мы применяли для проверок лесохозяйств", - написал Тищенко.

Мелкумян успел прокомментировать случившееся: "Сомнений, что это дело чьих-то рук нет – вы все видите на видео. Кому и зачем это нужно, пока не знаю, но надеюсь и уверен, что правоохранители сделают все, чтобы найти виновников. Я уверен, что автомобиль подожгли, сбросив зажигательное вещество с дрона".

Ранее мы писали, что в Николаеве кандидату от "Слуг народа" в горсовет сожгли машину.

Также "Страна" рассказывала, что в центре Киева коктейлем Молотова сожгли BMW главного экоинспектора.