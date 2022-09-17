На территории крымского особняка, который принадлежит российскому телеведущему Дмитрию Киселеву, сожгли два автомобиля.

Происшествие случилось сегодня около 2 часов ночи на улице Айвазовского в Коктебеле, и его подробности сообщают местные телеграм-каналы.



Местная "полиция" считает, что нападавший нацеливался именно на авто Киселева.

Утром местные "силовики" занялись поиском поджигателя. По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах.

Также публикуют видео поджога.

Ранее мы также писали, как в Италии подожгли виллу на озере Комо, принадлежащую поддерживающему вторжение России в Украину телеведущему Владимиру Соловьеву. На другом доме Соловьева оставили антивоенные надписи. Здание получило ограниченное повреждение фасада, что говорит о демонстрационном характере поджога.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.