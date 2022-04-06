В Италии подожгли виллу на озере Комо, принадлежащую поддерживающему вторжение России в Украину телеведущему Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщает La Repubblica.

Соловьев не имеет доступа к этой вилле из-за санкций.

Как сообщает издание, на другом доме Соловьева оставили антивоенные надписи.

Здание получило ограниченное повреждение фасада, что говорит о демонстрационном характере поджога. Поджигателей разыскивают.

Для поджога была использована, вероятно, автомобильная покрышка.

Ранее в Италии арестовала виллу на озере Комо Владимира Соловьева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.