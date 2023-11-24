В Перми 82-летний художественный руководитель музыкального ансамбля Дома культуры пытался поджечь военкомат по указу мошенников. Взамен ему обещали аннулировать якобы оформленные на него кредиты.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, вечером 23 ноября пожилой мужчина пришел к зданию военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города и кинул коктейль Молотова, но стеклянная бутылка с горючей смесью отскочила от двери и упала в снег.

Неудавшегося поджигателя схватил подоспевший участковый полиции. В отделе мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился следователем. Он убедил пенсионера, что на его имя оформлены кредиты почти на два миллиона рублей. Мошенник заставил худрука следовать инструкции и поджечь военкомат, обещая аннулировать кредиты.

Ранее по России прокатилась серия поджогов военкоматов. Задержанные за поджог говорили, что им звонили некие люди, представляясь сотрудниками российских спецслужб и требовали устроить поджог, обещая взамен решить финансовые проблемы.

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