В Санкт-Петербурге мужчина пытался поджечь военкомат. Он бросил к дверям военного комиссариата две бутылки с зажигательной смесью.

Видео поджога публикуют российские СМИ.

Местные паблики сообщают, что двери военкомата поджег 53-летний петербуржец.

При задержании мужчина рассказал сотрудникам полиции, что две недели общался с неким пользователем WhatsApp, который представился "сотрудником ФСБ Колесниковым". Он уговорил своего собеседника напасть на здание военного комиссариата.

Также сегодня сообщают о попытках поджогов военкоматов в Калуге и Московской области.

Накануне в Феодосии задержали 51-летнюю учительницу русского языка и литературы, которая бросила коктейль Молотова в здание военкомата. На допросе она рассказала, что получила задание на поджог военного комиссариата от неизвестного куратора в Тelegram.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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