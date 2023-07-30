В Феодосии задержали 51-летнюю учительницу русского языка и литературы, которая бросила коктейль Молотова в здание военкомата. На допросе она рассказала, что получила задание на поджог военного комиссариата от неизвестного куратора в Тelegram.

Об этом пишет российский паблик "Baza".

По данным издания, вечером 29 июля женщина достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание. До цели коктейль Молотова не долетел, но от разлившейся горючей смеси загорелись асфальт и обувь женщины.

Подозреваемую поймали проходившие мимо туристы, среди которых были двое военных, которые быстро среагировали и задержали ее. По словам очевидцев, во время броска коктейля Молотова женщина разговаривала по телефону. Когда ее поймали, она успела сообщить кому-то по телефону о своем задержании.

"Меня приняли", - громко прокричала женщина в трубку.

Как выяснилось, пытавшаяся поджечь военкомат работает в Крыму учителем русского языка и литературы.

Напомним, в прошлом году в Симферополе ночью напали на военкомат. Мужчина перелез через забор и проник на территорию военного комиссариата, после чего кинул в окно цокольного этажа бутылку с зажигательной смесью.

А под Санкт-Петербургом аспирант пытался поджечь Историко-литературный музей города Пушкина, думая, что действует по заданию ФСБ, а при задержании крикнул "Слава Украине".