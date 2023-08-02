В России продолжают сообщать о случаях поджогов военкоматов. Если позавчера таких инцидентов было 9, то за вчера - уже минимум 20.

Об этом сообщают российские паблики.

Поджоги, по заявлениям российских силовиков, организуются по одинаковой схеме: поджигателям звонят от имени правоохранителей (чаще всего от имени ФСБ) и "дают задание" поджечь военкомат взамен обещая финансовое вознаграждение.

Особенно активно ведутся на такой "развод" пенсионеры.

"Мошенники, которые отправляют россиян поджигать административные здания, в том числе военкоматы, находятся за пределами РФ и представляются силовиками. Они заставляют жертв совершать финансовые операции, а затем, манипулируя и обещая вернуть деньги, предлагают совершить теракт", - заявляют в ФСБ.

Напомним, что по словам военного эксперта, Украина и НАТО для победы в войне могут рассчитывать только на внутреннее недовольство в РФ.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме безопасности, организованном Аспенским институтом, также называл залогом успеха украинского наступления "беспорядок среди политического и военного руководства РФ".

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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