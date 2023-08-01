В России за минувшие сутки пытались поджечь сразу девять военкоматов.

Об этом сообщают местные паблики.

Такие попытки зафиксированы: в Россоши (Воронежская область), Можайске (Московская область), Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске (Челябинская область).

Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники. Например, в Можайске неизвестные по телефону убедили женщину, что в военкомате прячутся преступники, поэтому туда нужно кинуть коктейль Молотова.

Среди задержанных за попытку поджога была 78-летняя пенсионерка.

Напомним, что сегодня в РФ сообщили о второй атаке беспилотника на бизнес-центр "Москва Сити".

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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