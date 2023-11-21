В Подмосковье женщина облила зеленкой сотрудников Сбербанка, после чего с криками "Слава Украине!" и лозунгами за "Азов" пыталась прорваться в окошко.

Видео инцидента опубликовали российские телеграм-каналы.

Это произошло в Егорьевске в отделении Сбербанка. Сотрудники вызвали полицию, которые задержали женщину. Полицейским она заявила, что утром ей позвонил неизвестный и предложил деньги за акцию с зеленкой, а она согласилась.

На видео можно заметить, что свои действия женщина снимала на камеру телефона.

Ранее по России прокатилась серия поджогов военкоматов. Задержанные за поджог говорили, что им звонили некие люди, представляясь сотрудниками российских спецслужб и требовали устроить поджог, обещая взамен решить финансовые проблемы.

В РФ считают, что звонки были из украинских колл-центров.

Также мы писали, что в прошлом году в российском Санкт-Петербурге пенсионерка с криком "Слава Украине!" пыталась сжечь Сбербанк за маленькую пенсию.

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