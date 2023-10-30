В Батайске Ростовской области РФ мужчину пырнули ножом за выкрик "Слава Украине".

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел возле супермаркета. Мужчина на выходе из магазина якобы выкрикнул "Слава Украине" и за это он тут же получил удар ножом.

Опубликовано видео, как потерпевшего увозит скорая.

Сообщается, что МВД проводит проверку.

Ранее мы рассказывали, что в России в зоомагазин пришла полиция из-за названия вай-фая "Слава Украине". Сотрудники магазина заявили, что не знают, кто установил такое название.

Также мы писали, что питерский аспирант Алексей Грибанов пытался поджечь Историко-литературный музей города Пушкина. Он думал, что действует по заданию ФСБ и при задержании крикнул "Слава Украине!".

Поджечь здание его попросили по телефону неизвестные, пообещав решить его проблемы с кредитом. Сначала звонившие уговаривали его поджечь военкомат и автомобиль военкома, но от этого Грибанов отказался.

А в прошлом году в российском Санкт-Петербурге пенсионерка с криком "Слава Украине!" пыталась сжечь Сбербанк за маленькую пенсию.