В четверг, 3 августа, в Киеве на Подоле загорелась не Американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия", а историческое здание - дом Дегтярева, которому 180 лет.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

По его словам, здание на киевском Подоле поджигают уже в третий раз.

"На Подоле горит дом Дегтярева, построенный в 1833-1835 гг. На ул. Волошской, 5б. Объект культурного наследия имеет статус вновь обнаруженного памятника. Это уже третий поджог. Ранее здание уже пылало в 2018 и 2020 годах. После чего Департамент охраны культурного наследия КГГА неоднократно выдавал предписания на приведение здания в надлежащее состояние. Чего исполнено, конечно, не было. Теперь памятник снова пылает", – написал он.

Отметим, что здание Американской библиотеки Могилянки действительно находится недалеко - по адресу Волошская 8/5.

Ранее мы писали, что сегодня ночью в Харькове произошел пожар на тринадцатом этаже шестнадцатиэтажного дома, погибла женщина.

А в июне в селе Гатное Фастовского района Киевской области в частный дом попала молния, в результате возник пожар.