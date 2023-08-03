В четверг, 3 августа, в Киеве на Подоле начался пожар. О прилетах по столице не сообщалось.

Об этом пишут местные Telegram-каналы и публикуют видео возгорания.

Как сообщили "Стране" в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на Подоле горит отселенное здание.

"Причины пожара пока неизвестны", - добавили в ГСЧС.

В то же время столичные паблики утверждают, что в Киеве на Подоле загорелась Американская библиотека Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Ранее мы рассказывали, что сегодня ночью в Харькове произошел пожар на тринадцатом этаже шестнадцатиэтажного дома, погибла женщина. Пожарные спасли девять человек, еще 17 эвакуированы. Всего на месте происшествия работали 65 спасателей и 13 единиц техники.

А в июне в селе Гатное Фастовского района Киевской области в частный дом попала молния, в результате возник пожар. Сообщалось, что в доме никто не жил.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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