В Одессе артист театра музыкальной комедии обнаружил под своим автомобилем зажигательное взрывное устройство с таймером. В определенный момент жидкость должна была воспламениться.

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

По данным пабликов, артист нашел устройство под авто после ссоры с молодым человеком своей коллеги. В инциденте разбирается полиция.

Ранее мы рассказывали, как львовянин отправил "Новой почтой" бомбу в Одессу и взорвал почтомат с помощью таймера. Суд вынес мужчине приговор – четыре года в тюрьме.

А летом в Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату во время ссоры с женщиной. В полиции сообщили, что обошлось без жертв, повреждено только окно одного из жилых домов. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы по статье "хулиганство".

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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