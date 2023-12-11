В сети пишут, что в Одессе артист музкомедии нашел под своим авто зажигательное взрывное устройство
В Одессе артист театра музыкальной комедии обнаружил под своим автомобилем зажигательное взрывное устройство с таймером. В определенный момент жидкость должна была воспламениться.
Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.
По данным пабликов, артист нашел устройство под авто после ссоры с молодым человеком своей коллеги. В инциденте разбирается полиция.
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