Во Львове местный житель взорвал почтомат в Одессе, потому что ему не понравилось сотрудничество с "Новой почтой".

Об этом пишут местные издания.

Сообщается, что мужчина разработал самодельное взрывное устройство и отправил его из Львова в Одессу. На почте злоумышленник указал недостоверные данные.

Убедившись, что заказ прибыл, он с помощью автоматического таймера взорвал устройство. Суд вынес мужчине приговор – четыре года в тюрьме.

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