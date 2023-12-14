Сегодня, 14 декабря, во время атаки по Киеву силы ПВО сбили одну российскую ракету "Кинжал".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев 24".

По словам спикера ВС ВСУ, противник применял во время воздушных ударов по Украине и ложные цели, которые называются "фальшами", и реальные аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Отвечая на вопрос ведущей о причинах взрывов, которые были слышны в столице, Игнат объяснил, что это связано с работой ПВО.

"И была сбита одна из них (ракет - Ред.)", - сказал спикер ВС ВСУ.

Напомним, сегодня днем Киев и Староконстантинов подверглись ракетной атаке. Незадолго до взрывов в третий раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что о последствиях прилетов "Кинжалов" впредь рассказывать не будут.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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