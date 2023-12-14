Во время воздушной атаки Киева силы ПВО украинской столицы сбили одну ракету "Кинжал"
Сегодня, 14 декабря, во время атаки по Киеву силы ПВО сбили одну российскую ракету "Кинжал".
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев 24".
По словам спикера ВС ВСУ, противник применял во время воздушных ударов по Украине и ложные цели, которые называются "фальшами", и реальные аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Отвечая на вопрос ведущей о причинах взрывов, которые были слышны в столице, Игнат объяснил, что это связано с работой ПВО.
"И была сбита одна из них (ракет - Ред.)", - сказал спикер ВС ВСУ.
Напомним, сегодня днем Киев и Староконстантинов подверглись ракетной атаке. Незадолго до взрывов в третий раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что о последствиях прилетов "Кинжалов" впредь рассказывать не будут.
Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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