В сети появилось видео "затора" на киевской станции метро "Крещатик".

Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Причиной столпотворения стала воздушная тревога, из-за которой поезда не ходят на левый берег и с него, помноженная на час пик.

Напомним, сегодня днем Киев и Староконстантинов подверглись ракетной атаке. Незадолго до взрывов в третий раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской ОВА рассказали, что область атаковали ракетами. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что о последствиях прилетов "Кинжалов" впредь рассказывать не будут.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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