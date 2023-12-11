Появились новые видео со станции метро "Лыбедская" в Киеве, где в первый понедельник после закрытия шести станций синей ветки образовались огромные очереди.

"Как людям ездить на работу. Это треш полный", - возмущаются жители Киева.

Напомним, 8 декабря в Киеве из-за затопления тоннеля закрыли движение метро на шести станциях "синей" ветки - от "Демеевской" до "Теремков". Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

По предварительным расчетам, ремонт продлится полгода.

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В полиции сообщили, что в столице вводят изменения в организации дорожного движения. Для этого планируют увеличить пропускную способность общественного транспорта.

После закрытия шести станций на автобусных остановках Киева появились огромные очереди людей, которые ждут общественный транспорт. Также из-за большого скопления маршруток и автобусов на остановках усложняется движение автомобильного транспорта, что вызывает пробки на дорогах.