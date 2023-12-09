На автобусных остановках Киева возле станций метро, которые не работают со вчерашнего дня, появились огромные очереди людей, которые ждут общественный транспорт.

Также из-за большого скопления маршруток и автобусов на остановках усложняется движение автомобильного транспорта, что вызывает пробки на дорогах.

На фото и видео обстановка возле станции метро Лыбидская.

Напомним, в Киеве из-за подтопления шести станций метро вводят изменения в организации дорожного движения. Для этого планируют увеличить пропускную способность общественного транспорта. Позже в эфире телемарафона первый замначальника патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как изменят движение наземного транспорта в Киеве из-за подтопления шести станций метро.

Вчера закрыли движение метро на шести станциях синей ветки - от "Демеевской" до "Теремков" - из-за затопления тоннеля. Столичные власти заявляли, что неработающие станции метро продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги.

Из-за подтопления тоннелей метро в Киеве прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.