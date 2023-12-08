У мэра Киева Виталия Кличко выдвинули свою версию, кто виновен в затоплении тоннеля метро в столице: это экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер-министр Николай Азаров.

Об этом пишет советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Фейсбуке.

"Просто напомню: только что закрывшиеся на ремонт станции метрополитена десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров", - заявил Белоцерковец.

Отметим, что последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию как раз 10 лет назад во времена Януковича. Это была станция "Теремки", которую открыли в ноябре 2013 года.

Напомним, сегодня в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей ветки от "Демеевской" до "Теремков", так как там нарушилась целостность тоннеля, на рельсы полилась вода и срочно нужно провести его ремонт. По предварительным расчетам, ремонт продлится полгода.

Между тем из-за закрытия станций огромный жилой массив мегаполиса оказался без нормального транспортного сообщения. Для решения этой проблемы от "Теремков" до "Лыбидской" запускают дополнительный наземный транспорт.