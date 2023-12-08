Мэр Киева Виталий Кличко взял долгую паузу во время брифинга в затопленном тоннеле киевского метро, из-за которого закрыли сразу шесть станций подземки.

"Подытоживая, могу сказать, что сейчас из соображений безопасности..." - начал мэр и замолчал.

Между тем из-за закрытия станций огромный жилой массив мегаполиса оказался без нормального транспортного сообщения.

Для решения этой проблемы от "Теремков" до "Лыбидской" запускают дополнительный наземный транспорт.

Ранее там курсировало 55 автобусов и 15 троллейбусов. В ближайшее время их количество увеличат до 77 автобусов и 20 троллейбусов. То есть запустят дополнительно 22 автобуса и 5 троллейбусов. Курсировать они будут с интервалом около 3 минут, как и поезда метро.

Столичные паблики уже пишут, что такого количества явно недостаточно, чтобы компенсировать потерю метро, которым ежедневно пользовались тысячи человек.

Однако в КГГА с этим не согласны.

"Такое количество наземного транспорта сможет перевезти 14-15 тысяч человек в час. Например, метро на этом участке перевозило около 12 тысяч человек в час", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее мы писали, что в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей ветки от "Демеевской" до "Теремков", так как там нарушилась целостность тоннеля, на рельсы полилась вода и срочно нужно провести его ремонт.

Также мы сообщали, что в столице в ближайшие два года планируют потратить почти 35 миллиардов гривен на развитие транспортной инфраструктуры.