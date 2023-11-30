В Киеве в ближайшие два года планируют потратить почти 35 миллиардов гривен на развитие транспортной инфраструктуры. Такие планы заложены в целевую программу на 2024-2025 годы, которая сейчас находится на рассмотрении комиссии Киевского городского совета.

Столичные власти планируют вложить 25 миллионов в строительство метро на Троещину, что повысит готовность проекта на 0,1%.

Почти 1,5 миллиарда гривен выделят на метро на Виноградарь, что ускорит выполнение проекта на 15%.

За 47 миллионов хотят полностью достроить станцию метро на Одесской площади.

Также планируется начало строительства троллейбусных маршрутов от Киева до пригородов: Бровары, Ирпень, Буча, Гостомель.

Ранее мы сообщали, что украинские города потратили на благоустройство в три раза больше, чем на оборону. Так, в совокупности из местных бюджетов областных центров на благоустройство было израсходовано 12,7 млрд гривен, а на военные нужды - только 3,7 млрд.

При этом единственный город, потративший на оборону больше, чем на озеленение и тротуарную плитку, - это Житомир. Ужгород, Харьков и Черновцы на оборону не потратили ни копейки.

Также мы публиковали большой материал о том, как в Украине нарастают скандалы вокруг расходов органов власти во время войны.