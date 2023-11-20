Украинские города потратили на благоустройство в три раза больше, чем на оборону.

Такие данные публикует издание Forbes.

Так, в совокупности из местных бюджетов областных центров на благоустройство было израсходовано 12,7 млрд гривен, а на военные нужды - только 3,7 млрд.

При этом единственный город, потративший на оборону больше, чем на озеленение и тротуарную плитку, - это Житомир. Ужгород, Харьков и Черновцы на оборону не потратили ни копейки.

В абсолютных же значениях больше всего денег на нужды обороны потратил Днепр.

Также примечательным является то, что в опубликованном списке почему-то нет Киева.

Напомним, в Украине уже вступил в силу закон о передаче военного НДФЛ (налога с зарплат военных) из местных бюджетов в государственный. Городские бюджеты перестали получать деньги, собранные с доходов военных, начиная с последнего квартала текущего года. Как заявляют в правительстве, эти средства пойдут на производство БПЛА и боеприпасов.

Ранее стало известно, что в Изюме тратят десятки миллионов на ремонт горадминистрации, пока в соседних посёлках нет света и тепла.