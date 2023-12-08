В Киеве с 9 декабря закроют движение метро на шести станциях синей ветки - от "Демеевской" до "Теремков".

Об этом сообщает КГГА.

Там срочно нужно провести ремонт перегонного тоннеля между станциями из-за движения грунта, так как появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

По предварительным расчетам, ремонт продлится полгода.

Поезда будут курсировать только от станции "Героев Днепра" до "Лыбидской".

От "Теремков" до "Лыбидской" запустят дублирующие маршруты наземного транспорта

Станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут круглосуточно работать в режиме укрытия.

Напомним, в Киеве в ближайшие два года планируют потратить почти 35 миллиардов гривен на развитие транспортной инфраструктуры. Такие планы заложены в целевую программу на 2024-2025 годы, которая сейчас находится на рассмотрении комиссии Киевского городского совета.

Ранее мы писали, что в Киеве открыли ограниченное движение автотранспорта по Подольско-Воскресенскому мосту, через который должно было быть запущено метро на Троещину.