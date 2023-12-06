Сегодня, в день святого Николая по григорианскому календарю, на Софийской площади Киева зажгли огни на главной елке страны.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Искусственную елку высотой 12 метров установили и украсили на средства меценатов.

"Тема локации "Храбрые сердца" посвящена нашим защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке герб Украины – символ нашей государственности, национального достоинства и силы", - написал Кличко.

Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

За донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение на память. Внести пожертвование можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, присоединившиеся к инициативе.

Главную елку страны в этом году решили установить раньше срока - из-за празднования Рождества по западному обряду. Она простоит с 6 декабря по 10 января.

Напомним, в Киеве накануне зимних праздников начался сезон продажи елок. Мы подробно рассказывали, где и почем их можно купить.