На Софийской площади в Киеве зажгли огни на главной елке страны
Сегодня, в день святого Николая по григорианскому календарю, на Софийской площади Киева зажгли огни на главной елке страны.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Искусственную елку высотой 12 метров установили и украсили на средства меценатов.
"Тема локации "Храбрые сердца" посвящена нашим защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке герб Украины – символ нашей государственности, национального достоинства и силы", - написал Кличко.
Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.
За донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение на память. Внести пожертвование можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, присоединившиеся к инициативе.
Главную елку страны в этом году решили установить раньше срока - из-за празднования Рождества по западному обряду. Она простоит с 6 декабря по 10 января.
Напомним, в Киеве накануне зимних праздников начался сезон продажи елок. Мы подробно рассказывали, где и почем их можно купить.