Стратком ВСУ предупредил, что скопления людей на праздники могут стать целью российских ракет
Скопления людей на праздники могут стать целью российских ракет.
Об этом предупреждает Стратком ВСУ.
Украинцев призывают реагировать на воздушные тревоги и "соблюдать информационную тишину".
"Призываем соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности накануне и во время зимних праздников. Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок", - говорится в сообщении.
Ранее писали о том сколько придется заплатить, чтобы отпраздновать Новый год в Буковеле. "Страна" выяснила, сколько придется заплатить за то, чтобы провести новогодние праздники на зимнем курорте.
В Киеве установили новогоднюю елку. "Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда", — прокомментировал Кличко.
Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.