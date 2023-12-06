Скопления людей на праздники могут стать целью российских ракет.

Об этом предупреждает Стратком ВСУ.

Украинцев призывают реагировать на воздушные тревоги и "соблюдать информационную тишину".

"Призываем соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности накануне и во время зимних праздников. Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок", - говорится в сообщении.

Ранее писали о том сколько придется заплатить, чтобы отпраздновать Новый год в Буковеле. "Страна" выяснила, сколько придется заплатить за то, чтобы провести новогодние праздники на зимнем курорте.

В Киеве установили новогоднюю елку. "Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда", — прокомментировал Кличко.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.