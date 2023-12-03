В Киевской городской военной администрации (КГВА) рассказали, как пройдут зимние праздники в столице.

Глава КГВА Сергей Попко в видеообращении сообщил, что комендантский час будет действовать как обычно: с полуночи до 5 утра - в том числе и в ночь на Новый год.

Открытие новогодней елки на Софийской площади запланировано 6 декабря на день святого Николая. Отмечается, что елка установлена исключительно на средства меценатов - без расходов бюджетных средств.

В Рождество и на Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий - ни ярмарок, ни празднований. Такое решение принял совет обороны Киева.

Напомним, что главную елку страны в этом году установят раньше срока - из-за празднования Рождества по западному обряду. Она простоит с 6 декабря по 10 января. Также мэр столицы Виталий Кличко говорил, что массовые мероприятия и развлечения могут организовывать районные администрации, но только при наличии укрытия и не за счет бюджета Киева.

Ранее мы писали, что в Николаеве и Кривом Роге в этом году не будут устанавливать новогодние елки. А в Харькове новогоднюю елку уже установили - на платформе станции метро "Университет" Салтовской линии, как и в прошлом году.