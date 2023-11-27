Главную елку страны в этом году установят традиционно на Софийской площади в Киеве, но раньше срока - из-за празднования Рождества по западному обряду. Она простоит с 6 декабря по 10 января.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале по итогам заседания Совета обороны столицы.

Кличко пообещал не тратить деньги города - только меценатов. И с минимальным расходом электроэнергии.

Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не будет. Их могут организовывать районные администрации, но только при наличии укрытия и не за счет бюджета Киева, добавил мэр.

Напомним, в прошлом году главную елку страны зажгли 17 декабря на Софийской площади в Киеве. Ель была искусственная, 12 метров в высоту - в три раза ниже, чем в предыдущие годы. На ее верхушке установили трезубец вместо традиционной звезды, а на ветки развесили елочные игрушки - желтые и синие шары, которые образовали флаг Украины.

Ранее мы писали, что в Николаеве и Кривом Роге в этом году не будут устанавливать новогодние елки. А в Харькове новогоднюю елку уже установили - на платформе станции метро "Университет" Салтовской линии, как и в прошлом году. Декорации монтировали сотрудники подземки в течение трех ночей. Все декорации до войны украшали аллеи Центрального парка.