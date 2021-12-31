Главная елка Украины, которая установлена на Софийской площади нашей столицы, вошла в топ-15 самых красивых елей Европы, в котором заняла 13-е место.

Об этом говорится на официальном сайте лучших направлений для путешествий в Европе Europe Best Destination.

"Столица Украины - идеальное место для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади. Киевский горсовет не делает дел пополам, ведь это настоящее дерево украшено гирляндами на десятки километров. Рождественский рынок открыт для посетителей с 14 декабря по 20 января", — сказано в описании столичной новогодней елки Украины.

Новогодняя елка в Киеве.

Первое место в топе заняла необычная оригинальная елка Мальты, которая сделана из 4500 переработанных бутылок.

Елка, которую установили в Мальта.

Затем следует француженка, которая стоит в центре Страсбурга.

"Страсбург - столица Рождества, которому часто подражают, но с ним никогда не бывает равных", - пишет Europe Best Destination.

Ель, установленная в Страсбурге.

Третье место заняла елка из Португалии, которая радует жителей Лиссабона.

Кроме того, сообщается, что самое красивое новогоднее дерево португальцев в этом году "считается самой высокой рождественской елкой в Европе (Книга рекордов Гиннеса), эта елка также является экологической рождественской елкой из светодиодов; он полностью искусственный и используется повторно каждый год".

Новогодняя ель с видом на океан в Лиссабоне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве водители решили создать из своих машин светящуюся новогоднюю елку. В мероприятии было задействовано более 300 автомобилей.

Кроме того, мы также писали о том, что фотограф Александр Валентинович показал, как менялась главная елка Донецка от года к году.