Восемь ёлок за семь последних лет. Фотограф Александр Валентинович показал, как менялась главная елка Донецка от года к году.

Об этом сообщил в Facebook в четверг, 30 декабря, Александр Валентинович, опубликовав соответствующие фотографии.

"Донецк! Финальная публикация уходящего, две тысячи двадцать первого года, в которой я решил показать вам, как выглядели все новогодние ёлочки Донецка в период новейшей истории нашего города с 2015 по 2022 год", - написал Александр Валентинович.

Кроме того, фотограф поздравил всех с наступающими новогодними праздниками и пожелал здоровья и добра.

На первом фото - елка, которую установили для встречи нового 2015 года, который стал первым после начала военных действий.

Елка, которую установили в преддверии 2016 года.

А это елка, которая была установлена в Донецке для встречи 2017 года.

Такая красавица была установлена в преддверии 2018 года.

Елка-2019 создала праздничное настроение.

Эта елка была установлена для празднования 2020 года.

Такая елка была установлена для встречи 2021 года.

Завершает подборку елочка-2022.

Подборка новогодних елок Донецка. Источник: Facebook/Александр Валентинович

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве водители выстроили из своих машин огромную новогоднюю елку.

Также мы писали, что в прошлом году главная елка Украины попала в рейтинг самых красивых новогодних елей Европы, который составила туристическая организация European Best Destinations.