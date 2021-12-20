На Банковой появились прошлогодние ангелы. Фото

В Киеве на улице Банковой появились праздничные инсталляции в виде ангелов. В темное время суток на фигурках будет гореть подсветка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Заметим, что аналогичные новогодне-рождественские инсталляции стояли перед Офисом президента и год назад. Вокруг них были также установлены ярмарочные домики с каруселью и залитым катком.

Похоже, что стилизованные фигуры ангелов понравились властям и менять что-либо в украшениях они не пожелали.

Также по данным издания Big Kyiv, на окнах здания офиса президента появились небольшие наряженные ёлки.

На локации работает ярмарка и разными огнями горит новогодняя ёлка, украшенная красными и золотыми шарами.

Напомним, в полиции рассказали, как в Украине выбрать и купить легальную новогоднюю елку.

Также в столице на Софийской площади недавно зажгли главную елку страны. Действо не обошлось без ляпа от Кличко, который сбился со счета и закончил отсчет раньше.

А в Мариуполе на Театральной площади главная городская ёлка рухнула из-за сильного ветра, люди успели отбежать в сторону.