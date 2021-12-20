Офис президента украсили прошлогодние инсталляции. Фото: "Страна"

В Киеве на улице Банковой появились праздничные инсталляции в виде ангелов. В темное время суток на фигурках будет гореть подсветка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Заметим, что аналогичные новогодне-рождественские инсталляции стояли перед Офисом президента и год назад. Вокруг них были также установлены ярмарочные домики с каруселью и залитым катком.

Похоже, что стилизованные фигуры ангелов понравились властям и менять что-либо в украшениях они не пожелали. 

На Банковой появились прошлогодние ангелы. Фото

На Банковой появились прошлогодние ангелы. Фото

Также по данным издания Big Kyiv, на окнах здания офиса президента появились небольшие наряженные ёлки. 

На локации работает ярмарка и разными огнями горит новогодняя ёлка, украшенная красными и золотыми шарами. 

Напомним, в полиции рассказали, как в Украине выбрать и купить легальную новогоднюю елку.

Также в столице на Софийской площади недавно зажгли главную елку страны. Действо не обошлось без ляпа от Кличко, который сбился со счета и закончил отсчет раньше. 

А в Мариуполе на Театральной площади главная городская ёлка рухнула из-за сильного ветра, люди успели отбежать в сторону. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.