"День сильных, смелых и несгибаемых". Зеленский поздравил ВСУ с праздником
6 декабря президент Украины Владимир Зеленский записал поздравление ко дню Вооруженных сил Украины. На видео он идет по Киеву и спускается на Крещатик по улице Грушевского.
Вило опубликовано в соцсетях президента.
"Это день сильных, день смелых, день несгибаемых. Мужчин, женщин, воинов, героев. Всех, кто продолжает защищать государство, кто отдал свою собственную жизнь, чтобы сохранить Украину", — сказал президент.
Владимир Зеленский напомнил, что именно благодаря военным большая часть украинцев сейчас может жить в своих городах, работать.
"На Грушевского почти два года стоят укрепления, "ежи", но наши "ежи", а не чужие. Мы двигаемся, идем к нашим границам, к нашим границам, к нашим людям, к нашему миру — миру справедливому, миру свободному", — сказал Владимир Зеленский.
Также он поблагодарил военных, пожелал им победы и попросил командиров "беречь солдат".
Ранее стало известно, что Зеленский пообещал квартиру каждому Герою Украины или его семье.
Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.
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